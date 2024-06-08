Начинай сначала: девять крутых игр в жанре roguelike

Характерной чертой игр в жанре roguelike (рогаликов) являются генерируемые случайным образом уровни, необратимость смерти персонажа и огромное количество рестартов и повторов, которые вынужден делать игрок, чтобы пройти дальше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии