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Начинай сначала: девять крутых игр в жанре roguelike

Начинай сначала: девять крутых игр в жанре roguelike

Характерной чертой игр в жанре roguelike (рогаликов) являются генерируемые случайным образом уровни, необратимость смерти персонажа и огромное количество рестартов и повторов, которые вынужден делать игрок, чтобы пройти дальше.

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