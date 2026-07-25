На финансовой конференции в Краснодаре участница потребовала от представителя "Альфа-Банка" объяснить, почему организация не кредитует жителей Крыма и новых территорий.
"— Крым наш? — Это провокационный вопрос"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Так эта зил..па или альфа не один такой. Всё они заискивают перед западом, так как у "верхушек" всё за "бугром", а русские люди им и так на "старых" территориях приносят баснословные прибыли. Кстати, все почему-то забили на то, что в 22-м году именно глава этого банка отстегнул лярд зелени на нужды бандосов
Ответить
1 м.
Сергей Киселев
Это правда...В 23 году, будучи за рубежом- сбежав- глава Альфа- банка откупился от англичан деньгами...Не храните деньги в этом банке - ЛЖЕЦЫ и ОБМАНЩИКИ!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии