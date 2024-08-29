Полицейские Северной Осетии провели акцию «Маленький пешеход!».

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева и инспектор по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Дзерасса Кесаева ОМВД России по Ардонскому району провели акцию «Маленький пешеход!» в детском саду № 7 «Данилка» города Ардона.