Введение новых санкиций против РФ допустил Трамп

Американский президент заявил, это возможно в случае отказа России от переговоров по Украине Президент США Дональд Трамп допустил введение очередных санкций против РФ, если российское руководство не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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