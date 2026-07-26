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Европейское финансирование Украины может закончиться в 2027 году — AgoraVox

Европейское финансирование Украины может закончиться в 2027 году — AgoraVox

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году. Об этом написали в AgoraVox. Источник фото: REUTERS / Yves Herman «Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование.

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