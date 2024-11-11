Квартира в многоэтажке загорелась в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на улице Питкярантской В субботу в 4 часа 18 минут ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Питкярантской.
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