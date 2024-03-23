Вливаем в кипящее молоко смесь яйца со сметаной и сыр почти готов. Можно есть за завтраком и в нарезку

Магазинные сыры все чаще продаются с повышенным содержанием консервантов и усилителей вкуса. Цены на них также растут, при этом на собственной кухне можно легко сделать домашний сыр, который будет намного вкуснее.
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