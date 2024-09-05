Генпрокурор Таиланда рассказал о поддержке туристов в стране

Для поддержки туристов в Таиланде и защиты их прав власти страны создали туристическую полицию. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке рассказал генеральный прокурор Таиланда Амнат Теттярренрак.
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