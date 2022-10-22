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Сегодня Совет FIS обсудит вопрос участия сборной России в международных соревнованиях

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов (FIS) обсудит вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

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