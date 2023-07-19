Военное обозрение

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Евросоюз разрабатывает план финансирования ВСУ на ближайшие четыре года из средств специального фонда

Евросоюз разрабатывает план финансирования ВСУ на ближайшие четыре года из средств специального фонда

В ближайшее время власти Евросоюза собираются подготовить план военной поддержки Украины, который будет включать поставки оружия и обучение военнослужащих ВСУ.

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