Губернатор Гладков: В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности

На территории Белгороде было решено вновь запустить работу сирены ракетной опасности. Соответствующей информацией в одном из постов своего Telegram-канала поделился губернатор приграничного региона Российской Федерации Вячеслав Гладков.
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