Лицемерные западные политики не знают, как Украина использует полученное оружие

За последние несколько дней ВСУ использовали для атак на российские территории не в зоне СВО 30 ударных беспилотников, 29 из которых были направлены в Белгородскую область, а один был сбит над Воронежской.
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