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Лицемерные западные политики не знают, как Украина использует полученное оружие

Лицемерные западные политики не знают, как Украина использует полученное оружие

За последние несколько дней ВСУ использовали для атак на российские территории не в зоне СВО 30 ударных беспилотников, 29 из которых были направлены в Белгородскую область, а один был сбит над Воронежской.

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