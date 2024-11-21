Главу таможенной лаборатории осудили за взятки в Алматы

Осужден руководитель городской Центральной таможенной лаборатории. Как сообщили в Антикоре, 18 ноября 2024 года Алмалинским районным судом Алматы осуждены руководитель городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиев А.
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