Блинкен: Вашингтон не станет вступать в прямое военное столкновение с Россией

США не намерены отправлять на Украину свой контингент – французское ТВ.В случае, если США отправят свой вооруженный контингент на Украину, это будет означать прямое военное столкновение с русской армией, в Белый дом очень бы на хотел этого.
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