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Welsh Open 2025 1 раунд. Расписание трансляции

Welsh Open 2025 1 раунд. Расписание трансляции

C 10 по 11 февраля 2025, 1 день основного турнира Welsh Open, рейтинговый, Venue Cymru, Лландидно, Уэльс Победитель предыдущего турнира: Гэри Уилсон Снукер: трансляции игр первого раунда Велш Опен 2025 Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Квалификация - расписание трансляции Первый раунд турнира Велш Опен 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Welsh Open (Live) Смотреть прямые трансляции рейтингового турнира Открытого Чемпионата Уэльса по снукеру вы можете на Matchroom.

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