Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля

https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-19/peskov-obyasnil-ozhivl.РФ использует видеохостинг для передачи своей точки зрения Западу Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до аудитории.