Запад может прекратить финансирование Украины из-за отсутствия успехов киевского режима

Журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times пишет, что Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого «возврата инвестиций», поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки.
Журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times пишет, что Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого «возврата инвестиций», поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки.
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