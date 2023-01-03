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Запад может прекратить финансирование Украины из-за отсутствия успехов киевского режима

Запад может прекратить финансирование Украины из-за отсутствия успехов киевского режима

Журналист Марк Галеотти в статье для британского издания The Times пишет, что Запад ждет от Владимира Зеленского так называемого «возврата инвестиций», поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки.

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