Спецоперация Z: хроника главных военных событий 23 апреля

«Герани-2» накрыли объекты ВСУ в Харькове, Одессе, Полтаве и Славянске, коптеры 144-й дивизии пресекли ротацию украинских боевиков на Оскольском фронте, наземный дрон «Странник» отработал минирование танкоопасных направлений и другие события спецоперации 23 апреля.
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