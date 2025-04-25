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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров без очков во 2-м матче серии с «Флоридой»: 1 бросок в створ, 4 промаха, 2 хита и «минус 1» за 20:58 при 7:43 в большинстве

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре против «Пантерс» (0:2, 0-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

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