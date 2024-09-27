Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительностью после того, как она потратила собранные деньги на дорогие отели и отдых

Супермодели Наоми Кэмпбелл запретили быть опекуном благотворительного фонда. Это произошло после того, как выяснилось, что лишь небольшая часть средств её организации Fashion for Relief действительно уходила на благотворительность: все остальные деньги, по данным издания PageSix, были потрачены на личные нужды модели, перелёты, охрану, спа-процедуры и проживание в роскошных отелях.