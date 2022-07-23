Полицейские Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах»

Около 60 сотрудников УМВД России по Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах». Рядом со зданием регионального управления был развернут мобильный пункт забора крови.
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