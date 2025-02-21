Рак перепрограммирует нервные клетки для стимулирования роста

Рак поджелудочной железы подпитывается связями с нервной системой. Об этом сообщают ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Гейдельбергского института технологий стволовых клеток и экспериментальной медицины (HI-STEM) в своей текущей публикации в Nature.
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