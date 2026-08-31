В Ельце прошёл фестиваль настольного тенниса для старшего поколения

Фестиваль собрал более 80 спортсменов из семи регионов, соревнующихся в настольном теннисе. Проект, поддержанный фондом «Милосердие», обеспечил закупку инвентаря и организацию турниров, включая фестиваль, где участники получили кубки, медали и грамоты.