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Новости Липецка

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В Ельце прошёл фестиваль настольного тенниса для старшего поколения

В Ельце прошёл фестиваль настольного тенниса для старшего поколения

Фестиваль собрал более 80 спортсменов из семи регионов, соревнующихся в настольном теннисе. Проект, поддержанный фондом «Милосердие», обеспечил закупку инвентаря и организацию турниров, включая фестиваль, где участники получили кубки, медали и грамоты.

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