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Воронежские новости

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Эксперты отмечают рост объемов льготных кредитов на строительство отельной инфраструктуры

Эксперты отмечают рост объемов льготных кредитов на строительство отельной инфраструктуры

За полтора года кредитный портфель программы льготного кредитования туристической инфраструктуры вырос втрое — с 33 млрд до 99,6 млрд рублей.

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