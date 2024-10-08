Двухэтажный магазин, который может "вырасти", построят на Павловском тракте

Объект пока не имеет точного адреса Различные варианты фасадов магазина на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова" На Павловском тракте, недалеко от поселка Спутник, запроектирован небольшой двухэтажный магазин.
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