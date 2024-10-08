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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Двухэтажный магазин, который может "вырасти", построят на Павловском тракте

Двухэтажный магазин, который может "вырасти", построят на Павловском тракте

Объект пока не имеет точного адреса Различные варианты фасадов магазина на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова" На Павловском тракте, недалеко от поселка Спутник, запроектирован небольшой двухэтажный магазин.

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