В России начали продавать популярный корейский кроссовер с официальной гарантией

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять своей живучестью. Несмотря на санкции, рост утилизационного сбора и логистические сложности, параллельный импорт остается актуальным способом пополнения автопарка.
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