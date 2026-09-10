В ЕС заявили о провале плана по отказу от российских энергоресурсов

Запущенный Евросоюзом после начала СВО многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года не оправдал ожиданий и не обеспечил ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии.
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