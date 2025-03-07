Русская весна
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Русская весна

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ВАЖНО: Армия России прорвала Курский фронт и угрожает ВСУ котлом (КАРТА)

ВАЖНО: Армия России прорвала Курский фронт и угрожает ВСУ котлом (КАРТА)

Армия России прорвала Курский фронт и угрожает ВСУ котлом! Ситуация для ВСУ на курском направлении стремительно ухудшается: Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Гуевого, и за несколько дней продвинулись более чем на 5 км.

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Комментарии
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Boris Borisov
Дорогой, умствования в этом нет ! Я ПРАВДА это  писал (поди, докажи сейчас ...) Нет , родной я из Московкого района Митино. Мне , как и всем правды хочется! !  Ты меня обвинил в &quot;умничании&quot;; опять тебе скажу: Как может быть меньше крови  -если просрали ,полностью   , невозвратимо  !! И ты видел ,хоть намёк на фамилии просравших со сторону наши хдержавных тварей ?!  Нет, всё в порядке ! ////// Ещё раз скажу - ты пишешь : не умничай  потому, что ты безразличен ! У ТЕБЯ  тет папы-мамы сестёр на окуппированной курской территорими ---если бы  были - ты бы грыз руки , проклинал всё , что только можно ---тебе было бы  БОЛЬНО !   ПОНЯЛ!
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Перечитайте мой пост, ещё раз умный Борис. И успокойтесь. У меня 7 внуков и я не хочу, чтобы они через 20 лет легли при очередном кровопролитии. Следуя Вашей логике, и в 41-м надо было искать виноватых, а не драться и стоять насмерть. И в 1812 упасть в ноги Наполеону, но не допускать сожжения Москвы и обездоливания миллионов людей. Да, тем кто теряет родных и близких под Курском больно. Больно и нам видеть , что произошло. Но Ваш пост как уменьшает эту боль. Чего Вы хотите? Какую цель преследуете? Что разжигаете, когда спрашиваете о том, кто ответит за всё это. За что ответит? Вы на диване. Вам легко поднять крик и требовать что то. Я сомневаюсь, что у Вас там масса сестёр и мама с папой.  Вы .....читайте прежний мой пост. Кстати , не тыкайте собеседнику, такой сердитый и сердобольный, в отличие от меня безразличного, по Вашему мнению.
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14 час.
Александр Краснопивцев
А где карта??? Т.е. (КАРТА)???
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13 час.
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