ВАЖНО: Армия России прорвала Курский фронт и угрожает ВСУ котлом (КАРТА)

Дорогой, умствования в этом нет ! Я ПРАВДА это писал (поди, докажи сейчас ...) Нет , родной я из Московкого района Митино. Мне , как и всем правды хочется! ! Ты меня обвинил в "умничании"; опять тебе скажу: Как может быть меньше крови -если просрали ,полностью , невозвратимо !! И ты видел ,хоть намёк на фамилии просравших со сторону наши хдержавных тварей ?! Нет, всё в порядке ! ////// Ещё раз скажу - ты пишешь : не умничай потому, что ты безразличен ! У ТЕБЯ тет папы-мамы сестёр на окуппированной курской территорими ---если бы были - ты бы грыз руки , проклинал всё , что только можно ---тебе было бы БОЛЬНО ! ПОНЯЛ!

АС

Анатолий Страшко

Перечитайте мой пост, ещё раз умный Борис. И успокойтесь. У меня 7 внуков и я не хочу, чтобы они через 20 лет легли при очередном кровопролитии. Следуя Вашей логике, и в 41-м надо было искать виноватых, а не драться и стоять насмерть. И в 1812 упасть в ноги Наполеону, но не допускать сожжения Москвы и обездоливания миллионов людей. Да, тем кто теряет родных и близких под Курском больно. Больно и нам видеть , что произошло. Но Ваш пост как уменьшает эту боль. Чего Вы хотите? Какую цель преследуете? Что разжигаете, когда спрашиваете о том, кто ответит за всё это. За что ответит? Вы на диване. Вам легко поднять крик и требовать что то. Я сомневаюсь, что у Вас там масса сестёр и мама с папой. Вы .....читайте прежний мой пост. Кстати , не тыкайте собеседнику, такой сердитый и сердобольный, в отличие от меня безразличного, по Вашему мнению.