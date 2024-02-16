Сверхтяжёлый и автономный: как в России развивается проект по созданию подводного дрона «Суррогат-В»

Разрабатываемый в РФ сверхтяжёлый подводный дрон «Суррогат-В» сможет выполнять вместо субмарин функции организации связи и поиска целей, обеспечивая тем самым скрытность российских подлодок, заявили в Объединённой судостроительной корпорации.
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