Генсек НАТО к Зеленскому: Остановка критики Шольца может ускорить диалог

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Владимира Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии Олафа Шольца из-за отказа поставлять ракеты Taurus и его контактов с Владимиром Путиным, что может затруднить урегулирование конфликта.
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