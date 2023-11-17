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МВД объявило в розыск экс-чиновников киевского режима: В списке Пашинский и Дещица

МВД объявило в розыск экс-чиновников киевского режима: В списке Пашинский и Дещица

В России объявили в розыск бывших и.о. главы АП Украины Пашинского и и.о. украинского МИД Дещицу.МВД России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Незалежной Андрея Дещицу.

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