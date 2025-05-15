Почему лепестки роз скручиваются: скрытая геометрия красоты природы

Мягкие, изгибающиеся края лепестков роз издавна очаровывали поэтов, художников и исследователей. Теперь группа ученых из Института физики Ракаха при Еврейском университете в Иерусалиме раскрыла математический секрет, лежащий в основе этой природной элегантности.
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