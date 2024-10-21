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Царьград

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Вдова Алексея Навального намерена стать президентом России после возвращения

Вдова Алексея Навального намерена стать президентом России после возвращения

Жена покойного оппозиционера хочет стать главой РФ, когда вернётся на родину.Юлия Навальная* желает баллотироваться на пост президента Российской Федерации после возвращения в страну.

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