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Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией

Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.

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