Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.