Мостовой о возможном увольнении Диаса из «Родины»: «Думаете, что придет кто-то другой и команда будет на первом месте?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера «Родины» Хуана Диаса.
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