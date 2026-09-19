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Мостовой о возможном увольнении Диаса из «Родины»: «Думаете, что придет кто-то другой и команда будет на первом месте?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера «Родины» Хуана Диаса.

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