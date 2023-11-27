Врач перечислила 3 страшные болезни, которым подвержены женщины после 50 лет

Суна Исакова рассказала "Известиям", в каком возрасте люди чаще заболевают диабетом или ракомВрач-эксперт Суна Исакова констатировала, что женщины старше 50 лет рискуют заболеть диабетом, онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.