Врач перечислила 3 страшные болезни, которым подвержены женщины после 50 лет

Суна Исакова рассказала "Известиям", в каком возрасте люди чаще заболевают диабетом или ракомВрач-эксперт Суна Исакова констатировала, что женщины старше 50 лет рискуют заболеть диабетом, онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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