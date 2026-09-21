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Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ

Польский политик раскрыл план Киева создать единое государство ради спасения за счет НАТО — СМИ

Председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что в 2022 году власти Украины пытались объединить две страны в одну ради вовлечения Варшавы в вооруженный конфликт, передает Rzeczpospolita .

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