Послание Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024: онлайн

Социальная политика, экономическое развитие в условиях санкционного давления, государственная безопасность, внешнеполитические процессы, специальная военная операция — эти и другие важные для страны темы наверняка будут подняты президентом сегодня в ходе оглашения послания Федеральному собранию Российской Федерации.
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