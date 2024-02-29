Послание Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024: онлайн

Социальная политика, экономическое развитие в условиях санкционного давления, государственная безопасность, внешнеполитические процессы, специальная военная операция — эти и другие важные для страны темы наверняка будут подняты президентом сегодня в ходе оглашения послания Федеральному собранию Российской Федерации.