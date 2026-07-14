13 дронов сбили днем в Калужской области

Днем 14 июля в Калужской области сбили 13 беспилотников, в том числе на окраине КалугиДнем 14 июля в Калужской области сбили 13 беспилотников, в том числе на окраине Калуги, а также в небе Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского МО.