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Калужские новости

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13 дронов сбили днем в Калужской области

13 дронов сбили днем в Калужской области

Днем 14 июля в Калужской области сбили 13 беспилотников, в том числе на окраине КалугиДнем 14 июля в Калужской области сбили 13 беспилотников, в том числе на окраине Калуги, а также в небе Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского МО.

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