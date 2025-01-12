Трамп сделал важное заявление о встрече с Путиным: когда пройдут переговоры?

kremlin.ru5553 прочтения 3 дня назад Москва приветствует намерение Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным, но конкретики пока по-прежнему нет, заявил Дмитрий Песков, который также призвал дождаться официального вступления американского политика в должность главы Белого дома.