Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Весь мир уже смеётся с "озабоченностей" !!!Путин выкатил тих...
  • Раиса Мелькумова
    Уже надоело читать про ультиматумы, одни слова…Путин выкатил тих...
  • Александр
    Сходи к доктору,задолбал своим бредом.Рост числа богаты...

«Ура!»: почему русские солдаты атакуют именно с этим боевым кличем?

«Ура!»: почему русские солдаты атакуют именно с этим боевым кличем?

Достоверно неизвестно, когда именно российские военные, атакуя противника, стали кричать «ура!». С XV века этот боевой клич был уже хорошо знаком самым разным захватчикам, пытавшимся овладеть русскими землями, и они резонно боялись его услышать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх