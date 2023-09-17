Хуммельс призвал пересмотреть трактовку игры рукой после 2 пенальти и красной в матчах «Хайденхайма» и «Дармштадта». Судья Герах пояснил, что увидел явный голевой момент

В матче «Хайденхайма» против «Вердера» в 4-м туре Бундеслиги (4:2) судья Патрик Иттрих назначил пенальти в ворота «Хайденхайма» в начале второго тайма после того, как мяч попал в руку защитнику Омару Траоре в штрафной площади – Марвин Дукш не реализовал 11-метровый, но забил гол после добивания.
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