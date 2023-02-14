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Хавбек «Юве» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов 2-й раз за 3 месяца. Он подозревается в нападении на бывшую девушку

Хавбек «Юве» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов 2-й раз за 3 месяца. Он подозревается в нападении на бывшую девушку

Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама. Как сообщает De Telegraaf, хавбек «Ювентуса» подозревается в нападении на свою бывшую девушку, TikTok-инфлюенсера Ясмин.

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