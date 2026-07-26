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Ипотекадагы фатирны арендага ничек бирергә?

Ипотекадагы фатирны арендага ничек бирергә?

Ипотекадагы фатир хуҗасы аны арендага бирергә хокуклы, тик 2026 елда банклар әҗәттәге торакны контрольдә тотуны катгыйландырды һәм шартларны бозган очракта, кредитны вакытыннан алда түләп бетерүне таләп итәргә мөмкин.

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