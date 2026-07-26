Ипотекадагы фатирны арендага ничек бирергә?

Ипотекадагы фатир хуҗасы аны арендага бирергә хокуклы, тик 2026 елда банклар әҗәттәге торакны контрольдә тотуны катгыйландырды һәм шартларны бозган очракта, кредитны вакытыннан алда түләп бетерүне таләп итәргә мөмкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии