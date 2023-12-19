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Царьград

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Приднестровское урегулирование: Украина считает невозможным участие в одном формате с Россией

Приднестровское урегулирование: Украина считает невозможным участие в одном формате с Россией

Киев собирает поддерживать диалог между Тирасполем и Кишиневом.Администрация украинского политического режима считает для себя неприемлемым участие в одном формате с Россией, коим является переговорная площадка по молдо-приднестровскому урегулированию «5+2».

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