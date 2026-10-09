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Премьер Черногории назвал задержании Звинчука "защитой европейского курса"

Премьер Черногории назвал задержании Звинчука "защитой европейского курса"

РЕН ТВ Премьер-министр Черногории Милойко Спайич 9 октября комментировал задержание руководителя телеграм-канал "Рыбарь" Михаила Звинчука.

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