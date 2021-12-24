Владивостокцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья перед Новым годом

Владивосток оказался на втором месте в опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Владивосток оказался на втором месте в опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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