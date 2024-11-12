FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 813 подписчиков

Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

Эксперт Золотарева: пробники косметики могут быть разносчиками инфекций Использование пробников косметики в магазинах чревато риском развития инфекций, а также раздражений и высыпаний на коже, предупредила в разговоре с «Лентой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх