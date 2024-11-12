Россиян предупредили об опасности пробников косметики в магазинах

Эксперт Золотарева: пробники косметики могут быть разносчиками инфекций Использование пробников косметики в магазинах чревато риском развития инфекций, а также раздражений и высыпаний на коже, предупредила в разговоре с «Лентой.
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