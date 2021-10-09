Осквернение Освенцима – следствие антисемитских законов в Польше

Сергей ЕПолитикаОсквернение Освенцима – следствие антисемитских законов в Польше Антисемитские лозунги накануне обнаружены на исторических зданиях бывшего лагеря смерти Освенцим в Польше.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПятнистыйНужная статья, но вот или автор не читал сам или сознательно допустил этот ляп "Концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название Аушвиц) организован нацистскими властями 20 мая 1940 года близ одноименного города. Позже он представлял собой целую сеть лагерей смерти. Был освобожден советскими войсками 27 января 1940 года, впоследствии этот день официально стал Днем памяти всех жертв Холокоста". Как можно было в январе 1940 года освободить лагерь, которого еще не было? А дата освобождения Освенцима - пусть автор зарубит ее себе на носу или лбу- 27 января 1945 года.Владимир ПетросовНу да. Всё верно. И ещё эта глупая фраза: "С 1940 года в лагерь ежедневно прибывало до 10 эшелонов с людьми по 40-50 человек в каждом."Андрей СедойЯ тоже этого не понял. Это или автор пипец, или наборщик текста вообще полный балван!!!Андрей СедойПолный пипец....Комментировать
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