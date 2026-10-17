Недавно вечером собралась упоённо жалеть себя. Если дать мне разгуляться, моей жалостью к самой себе можно затопить микрорайон.
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И мои такие же, ни отдохнуть тебе ни почитать, а жрать вот давай, да поскорей.
Да, без них ведь никуда.